بري عرض للاوضاع مع السفيرين السويسري والتشيلياني

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب ميشال المر حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وللشؤون التشريعية.كما عرض الرئيس بري المستجدات وآخر التطورات خلال استقباله سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت .واستقبل رئيس المجلس أيضاً سفير التشيلياني في لبنان كارلوس موران.