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لبنان

بري عرض للاوضاع مع السفيرين السويسري والتشيلياني

Lebanon 24
20-10-2023 | 07:43
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب ميشال المر حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وللشؤون التشريعية.

كما عرض الرئيس بري المستجدات وآخر التطورات خلال استقباله سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت .
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واستقبل رئيس المجلس أيضاً سفير التشيلياني في لبنان كارلوس موران.
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