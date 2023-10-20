دبوق نفى وصول عدد النازحين في قضاء صور إلى 7 آلاف

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نفى رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية عن إعلانه أن عدد النازحين الإجمالي المسجل لدى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد البلديات قد وصل إلى أكثر من سبعة آلاف و٥٠٠ موزعين بين مراكز الإيواء في مدينة صور وبلدات القضاء.وأكّد ان هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، وكانت وحدة الإدارة قد أصدرت صباحاً تقريراً عن عدد النازحين الذي لا يتخطى ال 5000 نازح حتى اللحظة.