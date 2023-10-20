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لبنان

كلام مهمّ لوزير الأشغال عن المطار.. هذا ما قاله

Lebanon 24
20-10-2023 | 08:13
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كتب وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس":"مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت يستمر بأداء دوره ومهامه المنوطة به".
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