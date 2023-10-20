Advertisement

لبنان

ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا وتلقى اتصالا من بلينكن: نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب وندعو لممارسة الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها

Lebanon 24
20-10-2023 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1120541-638334144862577670.PNG
Doc-P-1120541-638334144862577670.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بعد ظهر اليوم في السرايا وعرض معها الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
شارك في اللقاء السفير المعيّن لجمهورية المانيا الاتحادية في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد والوفد المرافق.
Advertisement
وعن الجانب اللبناني المستشارون الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي. 
في خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة "أننا نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب"، داعيا" الى ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان ووقف اطلاق النار في غرة".
بدورها الوزيرة الالمانية "نبهت الى ضرورة تلافي الحسابات الخاطئة وابقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر المستطاع". 
 
اتصال من وزير الخارجية الاميركية
الى ذلك، تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن بعد ظهر اليوم وتم البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2023-10-20
03:00 | 2023-10-20
04:00 | 2023-10-20
10:01 | 2023-10-20
09:59 | 2023-10-20
09:52 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24