ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا وتلقى اتصالا من بلينكن: نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب وندعو لممارسة الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بعد ظهر اليوم في السرايا وعرض معها الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

شارك في اللقاء السفير المعيّن لجمهورية المانيا الاتحادية في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد والوفد المرافق.

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وعن الجانب اللبناني المستشارون الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

في خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة "أننا نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب"، داعيا" الى ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان ووقف اطلاق النار في غرة".

بدورها الوزيرة الالمانية "نبهت الى ضرورة تلافي الحسابات الخاطئة وابقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر المستطاع".

اتصال من وزير الخارجية الاميركية



الى ذلك، تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن بعد ظهر اليوم وتم البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

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