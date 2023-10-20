بعد أنباء عن هزّة أرضية في الشوف ظهراً.. المركز الوطني للجيوفيزياء ينفي

نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنّس في بيان المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية عن حدوث حدوث هزّة أرضيّة ظهر اليوم في الشوف.

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