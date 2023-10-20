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لبنان

بعد أنباء عن هزّة أرضية في الشوف ظهراً.. المركز الوطني للجيوفيزياء ينفي

Lebanon 24
20-10-2023 | 08:36
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نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنّس في بيان المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية عن حدوث حدوث هزّة أرضيّة ظهر اليوم في الشوف.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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هزة

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