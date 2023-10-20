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لبنان

بوحبيب: حل الدولتين هو المدخل لمعالجة أسباب النزاع الحقيقي في غزة

Lebanon 24
20-10-2023 | 09:17
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 قال وزير الخارجية والمغتربين ائر لقائه نظيرته الالمانية أنالينا بيربوك : "إن حل الدولتين هو المدخل لمعالجة أسباب النزاع الحقيقي في غزة، وان لبنان يعوّل على تأثير المانيا في أوروبا والعالم وما خبرته من ويلات الحرب لوقف فوري لاطلاق النار والسماح لقوافل الاغاثة بدخول القطاع.
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وحذر من" تداعيات هذا الصراع ليست فقط على أمن منطقتنا بل أيضا، على أمن أوروبا خصوصا والعالم عموما".
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