هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم بتسعيرة تتراوح ما بين 89550 و89850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي نفسها التسعيرة التي افتتح عليها السعر صباح اليوم.

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