سرقوا ساعات المياه وفروا إلى جهة مجهولة.. إليكم التفاصيل

اقدم مجهولون على سرقة ساعات المياه العائدة لعدد من المباني خلف كراج سير في منطقة الزاهرية - طرابلس وفروا هاربين الى جهه مجهولة.



وبحسب ما افادت المصادر فإن الفاعلين استغلوا وقت صلاة الجمعة وغياب اهل الحي عن المنطقة للقيام بسرقتهم.

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