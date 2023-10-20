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لبنان

سرقوا ساعات المياه وفروا إلى جهة مجهولة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-10-2023 | 09:59
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اقدم مجهولون على سرقة ساعات المياه العائدة لعدد من المباني خلف كراج سير في منطقة الزاهرية - طرابلس وفروا هاربين الى جهه مجهولة.

وبحسب ما افادت المصادر فإن الفاعلين استغلوا وقت صلاة الجمعة وغياب اهل الحي عن المنطقة للقيام بسرقتهم.
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