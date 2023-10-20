ميقاتي تلقى إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركية وتم البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن بعد ظهر اليوم وتم البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

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