Advertisement

لبنان

ميقاتي تلقى إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركية وتم البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
20-10-2023 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1120568-638334181936524964.png
Doc-P-1120568-638334181936524964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن بعد ظهر اليوم وتم البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتل بجريمة كراهية في اميركا... بايدن يتصل بعائلة الطفل الفيومي
lebanon 24
20/10/2023 20:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية التركية إلى السرايا للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
20/10/2023 20:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى السرايا للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
20/10/2023 20:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نجيب ميقاتي الى منطقة الحمراء لتقديم واجب العزاء باستشهاد الصحافي عصام عبدالله
lebanon 24
20/10/2023 20:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

اميركا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-10-20
13:13 | 2023-10-20
13:09 | 2023-10-20
12:52 | 2023-10-20
12:51 | 2023-10-20
12:37 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24