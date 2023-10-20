Advertisement

لبنان

المكاري اتصل بالمطران حنا معزيا بضحايا العدوان الاسرائيلي على المستشفى والكنيسة في غزة

Lebanon 24
20-10-2023 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1120569-638334182415511002.jpg
Doc-P-1120569-638334182415511002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتصل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري برئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطالله حنا، معزّيا بضحايا العدوان الاسرائيلي على حرم كنيسة القديس برفيريوس في غزة ومستشفى المعمداني.
Advertisement
 
وشدد الجانبان على ضرورة تحييد المؤسسات الدينية والصحية والمدنيين العزّل.
 
وقال المكاري "إن العدو الاسرائيلي يصرّ على تذكيرنا بتاريخه الحافل بالإجرام والمجازر، وباستهداف الأبرياء، وما اعتداؤه على دور العبادة وقبلها المستشفيات إلا استمرار لنهجه المتمادي في تجاهل القوانين الدولية والاعراف الانسانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-10-20
13:13 | 2023-10-20
13:09 | 2023-10-20
12:52 | 2023-10-20
12:51 | 2023-10-20
12:37 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24