المكاري اتصل بالمطران حنا معزيا بضحايا العدوان الاسرائيلي على المستشفى والكنيسة في غزة

اتصل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري برئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطالله حنا، معزّيا بضحايا العدوان الاسرائيلي على حرم كنيسة القديس برفيريوس في غزة ومستشفى المعمداني.

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وشدد الجانبان على ضرورة تحييد المؤسسات الدينية والصحية والمدنيين العزّل.