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لبنان

سماع صوت إنفجار في الأشرفيّة... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 11:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ صوت الإنفجار الذي سُمع في أرجاء منطقة الأشرفية، ناجم عن إنفجار إطار شاحنة قرب فندق "الكسندر".
 
 
 
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إنفجار

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