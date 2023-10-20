بسبب الظروف الإستثنائيّة... إليكم القرارات التي اتّخذها قائمقام حاصبيا

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بناءً على تعميم محافظ النبطية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ونظراً للظروف الاستثنائية، قرّر قائمقام حاصبيا رواد سلوم ما يلي:1- تشكل في حاصبيا خلية ازمة لمتابعة التطورات الميدانية يرأسها القائمقام وعضوية كل من السادة:رئيس اتحاد بلديات الحاصباني السيد سامي الصفديالسيد مروان ديب ممثلاً عن اتحاد بلديات العرقوبطبيب قضاء حاصبيا الدكتورة ندى حمدرئيس فرع حاصبيا في الصليب الاحمر السيد اسماعيل امينرئيس مركز حاصبيا في الدفاع المدني السيد حسن زويهد2-على اللجنة المذكورة متابعة التطورات الميدانية واتخاذ الاجراءات والتدابير الاحتياطية بالتنسيق مع غرفة عمليات ادارة الكوارث في محافظة النبطية