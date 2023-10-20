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لبنان

بسبب الظروف الإستثنائيّة... إليكم القرارات التي اتّخذها قائمقام حاصبيا

Lebanon 24
20-10-2023 | 11:43
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بناءً على تعميم محافظ النبطية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ونظراً للظروف الاستثنائية، قرّر قائمقام حاصبيا رواد سلوم ما يلي:

1- تشكل في حاصبيا خلية ازمة لمتابعة التطورات الميدانية يرأسها القائمقام وعضوية كل من السادة:
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رئيس اتحاد بلديات الحاصباني السيد سامي الصفدي

السيد مروان ديب ممثلاً عن اتحاد بلديات العرقوب

طبيب قضاء حاصبيا الدكتورة ندى حمد

رئيس فرع حاصبيا في الصليب الاحمر السيد اسماعيل امين

رئيس مركز حاصبيا في الدفاع المدني السيد حسن زويهد

2-على اللجنة المذكورة متابعة التطورات الميدانية واتخاذ الاجراءات والتدابير الاحتياطية بالتنسيق مع غرفة عمليات ادارة الكوارث في محافظة النبطية

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