أبحرت اليوم... لماذا ستُرسل ألمانيا فرقاطة إلى لبنان؟

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غادرت فرقاطة ألمانية ميناء فيلهيلمشافن المطل على بحر الشمال الألماني في خضم الأزمة في الشرق الأوسط، لتجري دوريات ضمن بعثة الأمم المتحدة قبالة سواحل لبنان.وقال متحدث باسم القوات البحرية إن السفينة الحربية، التي تقل نحو 120 بحاراً، أبحرت من الميناء اليوم الجمعة، كما هو مخطط له.وستُساعد السفينة على ضمان أمن الحدود البحرية ومنع تهريب الأسلحة على طول الساحل اللبناني ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل". (موقع 24 الاماراتي)