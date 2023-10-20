منذ ساعتين.. هذا ما تشهده أجواء بيروت ومحيطها وصولاً الى صيدا

تنفّذ طائرات الاستطلاع الاسرائيلية منذ ساعتين، تحليقا دائريا فوق بيروت ومحيطها، وصولا إلى صيدا.

وما زالت تسمع اصوات الطائرات حتى اللحظة في المنطقة الممتدة من الناعمة حتى بيروت، وعلى علو مرتفع.