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لبنان

مع استمرار الاشتباكات.. مئات العائلات اللبنانية تنزح من جنوب لبنان

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:37
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تشهد المناطق اللبنانية الجنوبية حركة نزوح كثيفة، وقد أفادت وكالة "اسوشييتد برس" أن مئات العائلات اللبنانية تنزح من جنوب لبنان، جراء الاشتباكات التي تتواصل بوتيرة متقطعة.


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lebanon 24
20/10/2023 22:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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20/10/2023 22:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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20/10/2023 22:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

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