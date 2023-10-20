مع استمرار الاشتباكات.. مئات العائلات اللبنانية تنزح من جنوب لبنان

تشهد المناطق اللبنانية الجنوبية حركة نزوح كثيفة، وقد أفادت وكالة "اسوشييتد برس" أن مئات العائلات اللبنانية تنزح من جنوب لبنان، جراء الاشتباكات التي تتواصل بوتيرة متقطعة.







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