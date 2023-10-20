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لبنان

بيان عاجل من "الميدل إيست"... إليكم ما أعلنته بشأن الرحلات

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:52
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه "بسبب الظروف التي تمرّ بها المنطقة، ونتيجة تخفيض الغطاء التأميني ضد مخاطر الحرب على الطيران في لبنان، وبما أن شركة طيران الشرق الأوسط تسعى دائماً الى إبقاء جسر التواصل بين لبنان والخارج، فقد عمدت الشركة الى تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها إبتداءً من فجر يوم الأحد الواقع فيه 22 تشرين الأول 2023".
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وأضافت: أما بالنسبة ليوم غد السبت الواقع فيه 21 تشرين الأول فقد تم الإبقاء على جدول الرحلات المعتاد بإستثناء الرحلات التالية التي تم الغاؤها: 
 
 

الرحلات الملغاة ليوم السبت 21 تشرين الأول 2023 هي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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