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لبنان

طوق أمنيّ حول مطمر الدورة! (صور)

Lebanon 24
20-10-2023 | 12:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "عناصر من أمن الدولة تضرب طوقاً امنياً حول مطمر الدورة".
 
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