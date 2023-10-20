Advertisement

لبنان

"حزب الله": هاجمنا قوّة مشاة إسرائيليّة وأوقعنا إصابات أكيدة فيها

Lebanon 24
20-10-2023 | 13:09
A-
A+
Doc-P-1120639-638334295681483128.jpg
Doc-P-1120639-638334295681483128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:‏
  
"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
 
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏
Advertisement
‏ صدق الله العلي العظيم
رداً على إستهداف الصحافيين والإعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس الخميس وأدى إلى إستشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح. ‏
‏ ‏
‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏"
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2023-10-20
15:16 | 2023-10-20
15:02 | 2023-10-20
14:50 | 2023-10-20
14:44 | 2023-10-20
14:35 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24