"حزب الله": هاجمنا قوّة مشاة إسرائيليّة وأوقعنا إصابات أكيدة فيها

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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:‏"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏‏ صدق الله العلي العظيمرداً على إستهداف الصحافيين والإعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس الخميس وأدى إلى إستشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح. ‏‏ ‏‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏"