القصف تجدّد وقذيفة سقطت قرب فندق بداخله صحافيين.. هكذا يبدو الوضع في الجنوب مساء اليوم

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشتباكات عنيفة بالقذائف الصاروخية تدور في محيط بلدة عيتا الشعب.وكان "حزب الله" استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين، وقالت مندوبة "لبنان 24"، إنّ لا صحة لكل ما يتمّ التداول به عن إستهداف "المقاومة" لدبابة إسرائيليّة مقابل رميش.وأفادت "روسيا اليوم" في هذا السياق، أنّ عدداً من الجنود الإسرائيليين أصيبوا نتيجة إطلاق صواريخ "كورنيت" من الأراضي اللبنانية على موقعين عسكريين مختلفين على الحدود.وأعلن الجيش الإسرائيليّ عن "إطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب معسكر "نتوعا" في الجليل الأوسط".إلى ذلك، انفجر صاروخ "باتريوت" إسرائيليّ انطلق من القبة الحديدية فوق أجواء كفرشوبا وبسطرا.ومساء اليوم، سقطت قذيفة إسرائيليّة بالقرب من فندق يتواجد في داخله عدد من الصحافيين.وتجدر الإشارة إلى أنّ القصف الإسرائيليّ تركّز على بلدتيّ رامية وعلما الشعب.