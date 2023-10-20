ضحايا مبنى المنصورية إلى ارتفاع.. إليكم آخر المستجدات

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بانتشال جثة المواطنة السابعة من كارثة انهيار مبنى المنصورية، مشيراً الى استمرار البحث عن العاملة الاجنبية.







وتمَّ انتشال جثة مواطنة من تحت انقاض المبنى الذي انهار في المنصورية وهي الأخيرة بين المفقودين اللبنانيين، فيما يواصل العناصر البحث عن المفقودة الأخيرة وهي عاملة أجنبية.

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