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لبنان

بشأن الوضع في جنوب لبنان... ماذا أبلغ ماكرون الرئيس الإيرانيّ؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:35
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية لـ"العربية"، إنّ "الوضع في لبنان حساس جدا، والرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي بضرورة التهدئة".
 
 
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