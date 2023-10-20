بشأن الوضع في جنوب لبنان... ماذا أبلغ ماكرون الرئيس الإيرانيّ؟

قالت وزارة الخارجية الفرنسية لـ"العربية"، إنّ "الوضع في لبنان حساس جدا، والرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي بضرورة التهدئة".

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