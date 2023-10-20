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لبنان
بشأن الوضع في جنوب لبنان... ماذا أبلغ ماكرون الرئيس الإيرانيّ؟
Lebanon 24
20-10-2023
|
14:35
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية لـ"العربية"، إنّ "الوضع في لبنان حساس جدا، والرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي بضرورة التهدئة".
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