Advertisement

لبنان

في القطاع الغربي.. عناصر اليونيفيل نزلوا الى الملاجئ!

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1120663-638334353827891458.JPG
Doc-P-1120663-638334353827891458.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت قيادة القطاع الغربي لليونيفل ومقر الكتيبة الايطالية في شمع، صفارات الانذار لجنودها للنزول الى الملاجئ، تزامنا مع استمرار القصف الاسرائيلي الذي يستهدف القطاع الغربي. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الألماني يحذر من سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان
lebanon 24
20/10/2023 22:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هدوء حذر على الجبهة اللبنانية الجنوبية.. اليونيفيل: الوضع مستقر ولكنه متقلب
lebanon 24
20/10/2023 22:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 1701 يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل،وضرورة على الاستقرار الامني
lebanon 24
20/10/2023 22:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": نحث الجميع على ممارسة ضبط النفس على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية في هذا الوقت الحرِج (الشرق)
lebanon 24
20/10/2023 22:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24

اليونيفيل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2023-10-20
15:16 | 2023-10-20
15:02 | 2023-10-20
14:50 | 2023-10-20
14:35 | 2023-10-20
13:52 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24