في القطاع الغربي.. عناصر اليونيفيل نزلوا الى الملاجئ!

أطلقت قيادة القطاع الغربي لليونيفل ومقر الكتيبة الايطالية في شمع، صفارات الانذار لجنودها للنزول الى الملاجئ، تزامنا مع استمرار القصف الاسرائيلي الذي يستهدف القطاع الغربي.

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