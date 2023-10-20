Advertisement

لبنان

بيان للجيش عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه الأراضي المحتلة... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1120664-638334356108178656.jpg
Doc-P-1120664-638334356108178656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 / 10 /2023، وفي إطار عمليات المسح والتفتيش لمنطقة سهل القليلة التي أطلِق منها صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 19 / 10 /2023، عثرت وحدة من الجيش على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد في المنطقة المذكورة، واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكه.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2023-10-20
15:16 | 2023-10-20
15:02 | 2023-10-20
14:44 | 2023-10-20
14:35 | 2023-10-20
13:52 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24