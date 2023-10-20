بيان للجيش عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه الأراضي المحتلة... هذا ما جاء فيه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 20 / 10 /2023، وفي إطار عمليات المسح والتفتيش لمنطقة سهل القليلة التي أطلِق منها صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 19 / 10 /2023، عثرت وحدة من الجيش على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد في المنطقة المذكورة، واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكه.

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