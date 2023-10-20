Advertisement

لبنان

صوته سُمع في أرجاء المنطقة كلها... إنفجار صاروخ "باتريوت" في جنوب لبنان

Lebanon 24
20-10-2023 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1120673-638334373597535457.jpg
Doc-P-1120673-638334373597535457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار صاروخ "باتريوت" في الجوّ، بين حاصبيا ومرجعيون، سُمع دويه في أرجاء المنطقة.
 
 
كذلك، انفجر صاروخ إعتراض جويّ أُطلق من تلال كفرشوبا، فوق الخيام.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إشتباك عنيف بالقذائف الصاروخية في محيط عيتا الشعب
lebanon 24
20/10/2023 22:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا تقصف مواقع أطلق منها صاروخ مضاد للدروع قرب معكسر نتوعا في الجليل الأوسط
lebanon 24
20/10/2023 22:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف" عن الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين أطلقا من لبنان على إسرئيل قرب بلدة المطلة (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2023 22:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يطلق صاروخًا موجهًا نحو كتيبة "راميم" الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يرد بقصف قرب بلدة "مركبا" (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/10/2023 22:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24

صاروخ

باتريوت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2023-10-20
15:02 | 2023-10-20
14:50 | 2023-10-20
14:44 | 2023-10-20
14:35 | 2023-10-20
13:52 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24