صوته سُمع في أرجاء المنطقة كلها... إنفجار صاروخ "باتريوت" في جنوب لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار صاروخ "باتريوت" في الجوّ، بين حاصبيا ومرجعيون، سُمع دويه في أرجاء المنطقة.

كذلك، انفجر صاروخ إعتراض جويّ أُطلق من تلال كفرشوبا، فوق الخيام.