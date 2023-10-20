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لبنان

على أيّ تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 15:33
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 89550 و89850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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