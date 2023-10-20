قال الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون "أبذل كل ما يُمكن لتجنب التصعيد بما يشمل لبنان، لكن الوضع الأمنيّ لا يزال غير مستقر بسبب التوتّر الشديد".

وأشار ماكرون إلى أنّ "فرنسا بعثت رسائل بشكل مباشر إلى "حزب الله" لتجنب التصعيد".