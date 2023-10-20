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لبنان

كلام جديد لماكرون عن لبنان و"الحزب"... ماذا قال عن التوتّر في الجنوب؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 16:30
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قال الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون "أبذل كل ما يُمكن لتجنب التصعيد بما يشمل لبنان، لكن الوضع الأمنيّ لا يزال غير مستقر بسبب التوتّر الشديد".
 
 
وأشار ماكرون إلى أنّ "فرنسا بعثت رسائل بشكل مباشر إلى "حزب الله" لتجنب التصعيد".
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