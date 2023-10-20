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لبنان
أمن ذاتي
Lebanon 24
20-10-2023
|
17:03
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تتحضَّر تيارات وأحزاب لفرض "أمن ذاتي" في مناطق سيطرتها، إذا حدث انهيار كبير في البلاد، من جرَّاء الحرب الدائرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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