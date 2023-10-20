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لبنان

حركة مطار بيروت نحو الثلث.. و"الميدل إيست" تخفِّض عدد الرحلات

Lebanon 24
20-10-2023 | 22:16
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المؤشر الأكثر انعكاسا لتعمق الاخطار المحتملة على لبنان في ظل تعاقب دعوات الدول الى رعاياها لتجنب التوجه الى لبنان، فتمثل في الاجراء الاحترازي التي اتخذته شركة طيران الشرق الأوسط التي اعلن رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت تلقي الشركة إشارة الغاء التأمين يسري مفعولها يوم الأحد موضحا ان "شركات التأمين سمحت لنا بتسيير رحلات مع خفض التأمين بقيمة 80%". ولكنه استدرك أنه "لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك".
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وأصدرت الشركة مساء اول جدول لتخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها بدءا من فجر الاحد مع الغاء عدد من الرحلات المقررة اليوم. وستنقل الشركة عشر طائرات من اسطولها الى قبرص فيما ستبقي في بيروت سبع طائرات.
وكتبت " نداء الوطن": مثلما انخفضت حركة مطار بن غوريون في إسرائيل الى الحد الأدنى الممكن، تتجه حركة مطار رفيق الحريري في بيروت الى الانخفاض بنسبة 60 إلى 65% اعتباراً من الأسبوع المقبل بفعل إلغاء نصف رحلات شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل ايست)، والإبقاء في بيروت على 8 طائرات فقط من أصل 22 للشركة، وازدياد عدد الشركات العربية والعالمية التي تعلّق رحلاتها الى بيروت مع حماوة المعارك الدائرة في الجنوب، وإلغاء أكثر من 50% من الحجوزات الى لبنان والرقم الى تصاعد.

وكتبت "الاخبار": في حال وقعت الحرب وتوقفت الطائرات المدنية عن العبور في الأجواء اللبنانية، سيخسر لبنان بدلات خدمات الملاحة التي يستوفيها عن الطائرات التي تعبر أجواءه من دون الهبوط في المطارات. فبحسب المرسوم الاشتراعي الرقم 36 المعدّل في قانون موازنة 2019 على الشكل التالي، حددت الرسوم على النحو الآتي: 50 دولاراً عن الطائرات حتى زنة 75 طناً، و100 دولار عن الطائرات التي يزيد وزنها على 75 طناً. وقد بلغت قيمة البدلات المستوفاة بين أول كانون الثاني ونهاية أيلول نحو 43850 دولاراً وفق أرقام المديرية العامة للطيران المدني.
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