Advertisement

لبنان

الساحة السنيّة تتحرّك بعد مجازر غزّة

Lebanon 24
20-10-2023 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1120752-638334639014627067.jpeg
Doc-P-1120752-638334639014627067.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب علي ضاحي في "الديار": مع دخول عملية "طوفان الاقصى" اسبوعها الثالث وكذلك العدوان الصهيوني والمفتوح وغير المسبوق على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى الشعب الفلسطيني عموماً وغزة خصوصاً اسبوعه الثالث، تؤكد اوساط علمائية سنية لـ "الديار"، ان السنة في لبنان وعلى المستوى الشعبي والديني والسياسي "منتفضون" ويواكبون ما يجري، بعدما كانت الامور غير واضحة في البداية وتحولها اليوم الى "حرب وجود"، ولا سيما بعد الكشف عن إحياء الصهاينة لمخططهم القديم –الجديد بتهجير اهالي غزة الى صحراء سيناء على غرار ما قاموا به في العام 1970.
Advertisement
وتشير الاوساط الى ان على المستوى الديني وخطباء المساجد السنة في كل لبنان، فالخطاب موحد وعالي النبرة ومتعاطف ومتضامن الى اخر مستوى مع غزة واهلها، ولكن على المستوى الميداني لا تزال تحركات المفتين وائمة المساجد حذرة ومنسجمة مع توجهات دار الفتوى بعدم الخروج عن الانتظام العام، والاحتكاك مع مناطق اخرى على غرار ما حصل في تظاهرة 5 شباط 2006 عندما انحرفت تظاهرة "سنية" غاضبة بعد المس بالقرآن الكريم الى اعتداءات طالت الاشرفية وبعض الرموز الدينية من قبل مندسين.
وتلفت الاوساط الى ما حصل قبل ايام في التظاهرة في منطقة عوكر من اعمال شغب وتكسير لبعض المحال التجارية لم يكن لائقاً او جيداً بالمناسبة او يرقى الى مستوى المجزرة التي حصلت في المستشفى المعمداني في غزة وسقط فيها اكثر من 474 شهيداً فلسطينياً غالبيتهم من الاطفال والنساء.
لذلك التوجه هو لتنظيم احتجاجات محلية وكل في مناطقه.
وتكشف الاوساط ان توسع الحراك السني ليشمل تيار "المستقبل" فيه الكثير من الدلالات، ولا سيما ان "المستقبل" يتحرك منذ اسبوع بشكل لافت في كل المناطق اللبنانية وعلى مستوى المنسقيات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-10-21
04:42 | 2023-10-21
04:00 | 2023-10-21
03:00 | 2023-10-21
05:30 | 2023-10-21
05:05 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24