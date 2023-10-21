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لبنان

إطلاق نار على محل لبيع الأراكيل في الميناء.. هذا ما حصل فجراً

Lebanon 24
21-10-2023 | 00:25
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أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على إطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه محل لبيع الأراكيل في مدينة الميناء - حي الرمل العائد للمدعو (ح.ب) من دون وقوع إصابات وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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يُذكر بأن المحل كان تعرّض سابقا لاطلاق نار.  

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