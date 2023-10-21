قصف متقطع عند الحدود.. ومقتل جندي اسرائيلي بهجوم لحزب الله

يسيطر الهدوء الحذر على القطاع الشرقي جنوب لبنان بعد ان قصف إسرائيلي فجراً وادي طيرحرفا.

وكانت المنطقة قد شهدت ليلاً قصفاً عنيفاً بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائلي على جبهة مزارع شبعا في تلال كفرشوبا ومرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا حيث أصيبت مواقع الاسرأئيلين هناك اصابات مباشرة

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وفي هذا الاطار، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مقتل جندي أمس على الحدود مع لبنان. ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي أن الجندي البالغ من العمر 22 عاما قتل في هجوم بصواريخ مضادة للدروع.

وتشهد المنطقة منذ ساعات الفجر تحليقا مكثفا للطيران التجسسي نوع ام كا دون طيار فوق المناطق المحررة في العرقوب وحاصبيا ومرجعيون وصولا حتى تلال برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي.