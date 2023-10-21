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لبنان

رسالة سورية الى الفصائل الفلسطينية والميليشيات في شأن غزة: "حذارِ"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2023 | 01:15
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أشار مصدر إستشاري بارز ومطلع على الأجواء السورية الرسمية منذ بداية عملية طوفان الأقصى حتى اليوم، الى أن الجانب السوري لا يرغب أبداً في الدخول في أي حرب إقليمية، وأنه يسعى في الوقت الحاضر الى لملمة وضعه الداخلي ولا رغبة له بالدخول في المعركة.
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ووفق المصدر، فانه لهذه الغاية تواصلت الاجهزة الأمنية السورية، وخاصةً الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية مع الفصائل الفلسطينية، وحتى الميليشيات العاملة على الأراضي السورية، وطلبت منهم عدم إدخال سوريا حالياً في آتون هذه المعركة لأسبابٍ كثيرة أمنية وسياسية، أما الأسباب الأبرز فهي إقتصادية في ظل تدهور الوضع الإقتصادي السوري في الفترة الحالية بطريقة دراماتيكية.
ووفق المصدر، فانه كل هذه الترتيبات السورية جعلت الوضع هادي في المناطق السورية المتاخمة للجانب الإسرائيلي، إلا أن بيانات التضامن مع غزة ولبنان تصدر يومياً عن الجانب السوري الرسمي.


المصدر: لبنان 24

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