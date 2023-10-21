محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"

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لفت مصدر سياسي "ممانع" الى أنه راضٍ عن مؤسسة إعلامية مرئية هي في الاساس رأس حربة في وجه "هذا الخط".وبحسب المعطيات فان إتصالات حثيثة جرت بين القيمين على المؤسسة وجهة حزبية بارزة، بواسطة "محللين استراتيجيين" افضت الى تغيير في السياسة الاخبارية المتبعة لجهة التغطية المباشرة والمفردات المستخدمة.ووفق المعلومات، فان هذا الأداء المستجد أراح الطرفين وسينعكس إيجاباً على حضور هذه القناة بعدما كان محجوبا في عدد من المناطق والأحياء .مصدر مطلع علّق بالقول: "الهوا الجنوبي فعل فعله، فتغيّر الهوى، وباتت" العدو" قاسما مشتركا يجمع" المحطة والحزب".