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لبنان

ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2023 | 01:45
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لوحظ ليلاً أن ساحة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي باتت خالية من الطائرات باستثناء تلك التي كانت موجودة في المطار منذ وقت سابق.
ويأتي هذا المشهد في ظل إجراءات استثنائية اتخذت في المطار بسبب الظروف المرتبطة بإمكانية اندلاع حرب، حيث سحبت شركات طيران طائراتها من لبنان في وقت سابق، علماً أن شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" تسعى رغم الظروف إلى إبقاء جسر التواصل بين لبنان والخارج واتخذت لهذه الغاية تدابير استثنائية.
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وبحسب المعلومات، فإنه من المفترض أن تبادر بعض الشركات العاملة ضمن المطار إلى تعديل دوامات العمل الخاصة بموظفيها تماشياً مع الظروف الاستثنائية مع وجود إمكانية لإضفاء تغييرات على الرواتب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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