"حزب الله" يتخذ خطوة ميدانية.. هذه تفاصيلها

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كشفت مصادر ميدانيّة في الجنوب أنّ "حزب الله" عمد إلى إضفاء تغييرات على مواقع عديدة له في مناطق حدودية له، كما عمل أيضاً على إخلاء نقاط عديدة من الممكن أن تتعرض لاستهداف من قبل الطيران الإسرائيلي.في غضون ذلك، من المرجح أن يتم استدعاء عناصر تلقت تدريبات عسكرية سابقاً من قبل الحزب وذلك في حال دعت الحاجة إلى ذلك.في المقابل، قالت مصادر سياسيّة إنّ الضغط الغربيّ مستمرّ، لعدم دخول "حزب الله" في حربٍ مع إسرائيل، بالتوازي مع الحديث عن إقتراب موعد الإجتياح البريّ لقطاع غزة.وأكّدت المصادر أنّ رؤساء وزعماء الدول الغربيّة طلبوا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضمانات بتحييد لبنان عن الصراع الدائر في غزة، إنّ قرّر المضيّ بخطّته لاجتياح القطاع.وشدّدت المصادر على أنّ "حزب الله" لن يكون البادئ بالحرب، ويجب على الدول الغربيّة عوضاً عن ذلك الضغط على نتنياهو كيّ يعزف عن قراره، لأنّ دخوله غزة سيجرّ المنطقة كلّها إلى الصراع.