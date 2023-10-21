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لبنان

خطة "ب" مدرسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2023 | 02:45
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تزامنًا مع زيادة وتيرة التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدأ بعض المدارس بوضع خطة "ب" لمتابعة التدريس عبر الإنترنت في حال تفاقمت الأمور ولم يستطع الطلاب الذهاب الى المدرسة. وهذه الخطوة استباقية واحترازية وستطبقها بعض المدارس في حال توسعت رقعة الحرب.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

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