إجتماعٌ بحث خطة الطوارئ وسط "أجواء الحرب".. وزيرٌ يكشف ما تقرّر

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عُقد أمس إجتماعٌ في السراي الحكوميّ لمندوبين عن وزارات عديدة مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة، وكذلك الصليب الاحمر اللبناني وفريق عمل "اللجنة الوطنية لادارة الازمات والكوارث" في رئاسة مجلس الوزراء.اللقاء جاءَ تنفيذاً لمقررات إجتماع موسعٍ عُقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضمّ وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، الإعلام زياد مكاري والبيئة ناصر ياسين، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي ومسؤولي الهيئات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في لبنان.اجتماع الامس الذي عُقد بين ممثلي الوزارات المختصة والمنظمات الدولية، ناقش خطة عمل وآليات تنسيق لتعزيز الاستجابة في حال حصول عدوان اسرائيلي على لبنان، وقد تم الإتفاق على تسريع التنسيق والجهوزية.وفي السّياق، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ"لبنان24" إن "العمل سيُقسم مركزياً على 8 قطاعات، حيث ستسمي الوزارات المعنية ممثليها لتنسيق العمل في كل قطاع وكذلك ستفعل المنظمات الدولية ذات الصلة، وسيكون التقسيم على الشكل التالي: الأمن الغذائي - الإيواء - المساعدات الأساسية - الأمور اللوجستية والاتصالات - الصحة - المياه والنظافة - الحماية - الاستقرار الاجتماعي".ولفت ياسين" إلى أنهُ تمّ تحديد مواعيد لعقد اجتماعات الأسبوع المقبل لكل قطاع من القطاعات الثمانية بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية من أجل المتابعة".وأضاف: "بموازاة العمل على المستوى المركزي، ستوضع آليات تنسيق وتعاون على المستوى المحلي بالتسيق مع وزارة الداخلية والبلديات عبر خلايا إدارة الأزمات الموجودة في المحافظات وبعض اتحادات البلديات، وربطها مع اللجنة الوطنية لادارة الازمات في السراي الحكومي. تجدر الاشارة هنا ان بعض المحافظين والادارات المحلية بدأت بتعزيز جهوزيتها (الجنوب، النبطية، اتحاد بلديات صور)".وأكد ياسين أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإنتقال إلى توسعة عملية تعزيز الجهوزية والتنسيق لضم الجمعيات والهيئات الاهلية اللبنانية، مشيراً إلى أن "هناك حاجة مُلحّة للبدء بعمل دبلوماسي واعلامي لشرح الوضع اللبناني للخارج وللمغتربين".