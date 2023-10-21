27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" لم يُعط ضمانات.. والحكومة تستعدّ لأي طارىء!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
21-10-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال التوتّر الأمني والعسكري يسيطر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المُحتلّة في ظلّ تصعيد مستمرّ ومتصاعد من قِبل "حزب الله" عبر استهدافه لجيش العدوّ الاسرائيلي، حتى أنّ استهداف المستوطنات دخل حيّز التنفيذ، وهذا ما فتح الباب بشكل جلّي على إمكانية الذهاب إلى معركة مفتوحة في الأيام المُقبلة، في حال عدم حصول تسويات حقيقية تخفّف الضغط أقلّه إنسانياً عن غزّة المُحاصرة.
Advertisement
من الواضح أن "حزب الله" يعمل بشكل لافت مع القوى السياسية الداخلية، باستثناءات بسيطة، على مناقشة التطورات الحاصلة ووضع معظم الأحزاب بأجواء التصعيد من دون أن يصرّح لا من بعيد ولا من قريب عن خطّته المُرتقبة وسقف التصعيد لديه، لكنّه يفتح باب التنسيق المرتبط بقضايا موازية مع حلفائه وحتى مع بعض المتمايزين عنه.
تقول مصادر ديبلوماسية مطّلعة بأنّ كل محاولات بعض الديبلوماسيين للوصول الى أجوبة وضمانات من "حزب الله" وصلت الى حائط مسدود، إذ إن "الحزب" لم يُعطِ أي إشارة واضحة تؤكّد فكرة عدم دخوله في الحرب، لكنّه في الوقت نفسه لم يحسِم هذا الأمر، وبالتالي فإن الغموض لا يزال يسيطر بشكل كامل على خطوات "الحزب" الامنية والعسكرية للمرحلة المقبلة.
هذا الأمر يحصل بالتوازي مع أنشطة يقوم بها حلفاء "الحزب" تحضيراً للأسوأ، من خلال وضع خطة عملية مرتبطة باستقبال المُهجّرين من مناطق القصف وتحديداً من مناطق نفوذ "حزب الله"، وكذلك تحضير الأمور اللوجستية المرتبطة بالاسعافات الاولية والمساعدات الغذائية والاجتماعية وغيرها.
كل ذلك يسير بالتوازي أيضاً مع خطّة حكومية متكاملة يتابعها الرئيس نجيب ميقاتي، بالقدر الممكن من الإمكانيات بهدف الوصول الى تخطّي أي صدمة مرتبطة ببدء الحرب بحيث يكون لبنان الرسمي جاهزاً أيضاً وإن بنِسب معينة لاستيعاب أي طارىء وهذا الامر لم يكن سائداً في كل المراحل السابقة.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع صوت إنفجار في الأشرفيّة... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار في الأشرفيّة... ما هي طبيعته؟
11:33 | 2023-10-20
20/10/2023 11:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
01:45 | 2023-10-21
21/10/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعتين.. هذا ما تشهده أجواء بيروت ومحيطها وصولاً الى صيدا
Lebanon 24
منذ ساعتين.. هذا ما تشهده أجواء بيروت ومحيطها وصولاً الى صيدا
12:20 | 2023-10-20
20/10/2023 12:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من "الميدل إيست"... إليكم ما أعلنته بشأن الرحلات
Lebanon 24
بيان عاجل من "الميدل إيست"... إليكم ما أعلنته بشأن الرحلات
12:52 | 2023-10-20
20/10/2023 12:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صوته سُمع في أرجاء المنطقة كلها... إنفجار صاروخ "باتريوت" في جنوب لبنان
Lebanon 24
صوته سُمع في أرجاء المنطقة كلها... إنفجار صاروخ "باتريوت" في جنوب لبنان
15:16 | 2023-10-20
20/10/2023 03:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
07:46 | 2023-10-21
القصف الاسرائيلي يتجدد جنوبا.. وجيش العدو يتخوف من حدث أمني عند الحدود مع لبنان
09:35 | 2023-10-21
بوحبيب: حجتنا ستكون أقوى مع حزب الله للقبول بوقف إطلاق النار
08:53 | 2023-10-21
بالفيديو.. هكذا استهدفت اسرائيل سيارة في بلدة حولا ومعلومات عن سقوط شهيد
08:00 | 2023-10-21
نصيحة من بايدن لإسرائيل: لا تفتحوا جبهة حرب مع "حزب الله"
07:25 | 2023-10-21
حمادة: إن فُرضت الحرب علينا فنحنُ أهل المواجهة
07:11 | 2023-10-21
حجار: ليسهل الإتحاد الأوروبي عودة النازحين إلى بلدهم
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
21/10/2023 16:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
21/10/2023 16:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
21/10/2023 16:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24