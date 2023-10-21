التوتر يعود جنوباً.. قصف اسرائيلي على لبنان وحزب الله يردّ

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عاد التوتر الى منطقة الشريط الحدودي، عقب اطلاق عناصر من حزب الله صاروخين باتجاه جبل التيارات مقابل بلدة يارون.وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الى أنه تم استهداف مستعمرة المنارة منذ قليل قبالة ميس الجبل بصواريخ موجهة.في المقابل، قصف الجيش الاسرائيلي اطراف بلدة يارون قضاء بنت جبيل.