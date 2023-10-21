مطلوب للقضاء بجرم القتل.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه في برج البراجنة

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تكثيف جهودها الاستعلامية والتقنية لتحديد أماكن تواجدهم تمهيدًا لتوقيفهم.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى:ن. ط. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني) بحقه خلاصة حكم بجرم قتلوبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن دراجة آلية لون أسود في محلة برج البراجنة، حيث عملت على توقيفه وضبط الدراجة.بتفتيشه، تم ضبط مبلغ /1،225،000/ ل.ل.، و/110/ دولار أميركي.