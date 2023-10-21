نصيحة من بايدن لإسرائيل: لا تفتحوا جبهة حرب مع "حزب الله"

تحت عنوان: "نصيحة من بايدن لإسرائيل: لا تفتحوا جبهة حرب في هذا الاتجاه"، جاء في موقع "سكاي نيوز":

Advertisement

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الرئيس جو بايدن حث القادة الإسرائيليين على الامتناع عن شن هجوم كبير على حزب الله في لبنان، الأمر الذي قد يفتح جبهة حرب ثانية بخلاف الصراع مع حركة حماس.وبحسب المصدر، فإن واشنطن "تشعر بالقلق من أن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل، يضغطون لاتخاذ إجراءات على جبهتها الشمالية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ من هناك ومحاولات التسلل إلى الحدود".ويتجلى القلق في أن "يتم جر إيران والولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة"، وفقا للصحيفة.وتابعت "نيويورك تايمز": "واشنطن تعمل من خلال قنوات إضافية على السيطرة على حزب الله، كما يتم إرسال رسائل تحذر طهران من مزيد من التصعيد".ونقل المقال: "في السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدد من الصحفيين، الجمعة، أن باريس بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله من أجل ثنيه عن الدخول في النزاع بين إسرائيل وحماس". (سكاي نيوز)