Advertisement

لبنان

بعد النزوح الجنوبي.. طباجة: لعدم رفع اسعار الشقق وبيوت الضيافة وإرحموا الناس

Lebanon 24
21-10-2023 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1120883-638334912881345626.jpg
Doc-P-1120883-638334912881345626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أسف رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة لـ"الاستغلال البغيض لدى البعض في العديد من المناطق تجاه رفع اسعار الشقق وبيوت الضيافة دون اي مسبب، لمجرد ان قسما من اهلنا يتعرض للعدوان الاسرائيلي في البلدات الجنوبية الحدودية ويسعى لايجاد اماكن اقل خطرا".
Advertisement
 
 
واعتبر طباجة في بيان ان "هذا الاستغلال لا يقل خطورة عن العدوان الاسرائيلي".
 
كما توجه في بيانه، الى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ونقابات اصحاب الفنادق وبيوت الضيافة والشقق المفروشة بالقول: "أنتم اليوم ايضا عليكم مسؤولية وطنية وانسانية في هذا الظرف الحساس بإصدار قرارات وتعليمات للطلب بعدم رفع ومضاعفة الاسعار واستغلال اي نازح، فالاحداث المستجدة الان هي في توقيت لا يوجد فيه لمغتربين او سواح للتذرع بحركة العرض والطلب، فهل يعقل ان يستغل مواطن شريكه في الوطن؟ في هكذا ظرف ومرحلة تتطلب منا التكاتف والتعاون والاحتضان".
 
وختم: "إرحموا الناس وراجعوا ضميركم الانساني وحسكم الوطني"

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2023-10-21
09:35 | 2023-10-21
08:53 | 2023-10-21
08:00 | 2023-10-21
07:25 | 2023-10-21
07:11 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24