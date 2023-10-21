حجار: ليسهل الإتحاد الأوروبي عودة النازحين إلى بلدهم

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن "كل اللجان تعمل، وهناك لقاءات مستمرة وتواصل ما بين الوزراء لمعالجة الأوضاع المستجدة على خلفية التوتر في الجنوب، ونحن نشارك مع لجنة إدارة الكوارث، وكل وزارة تعمل بكل ما أوتيت من طاقات وقدرات، وأنا أعلنت خلية الطوارئ، ومنذ يوم أمس كل فريق العمل في حالة جهوزية، نتمنى أن لا يحصل شيء ولكن نحن نواكب".

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وأضاف حجار أمام الإعلاميين خلال جولته في بعلبك: "سنكون يوم الإثنين في الجنوب لزيارة خلايا الطوارئ الموجودة في صيدا، وسنزور مراكز الإيواء في صور، وبالطبع سيتم زيارة المواقع المتقدمة لمراكز الخدمات، والمراكز التي أصيبت لذوي الاحتياجات الخاصة في عيتا الشعب وغيرها".



وردا على سؤال، قال حجار: "أعلنت موقفي أمام دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وأمام لجنة الكوارث، بأنه يجب إنشاء مخيم للنازحين السوريين ما بعد الحدود اللبنانية، وتحديدا في المنطقة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، ووجهت رسالة واضحة بهذا الموضوع. وإذا كان الاتحاد الأوروبي في المرحلة الماضية يمنع عودة النازحين إلى سوريا بسبب الوضع الأمني في سوريا، فالسؤال الذي نطرحه على الاتحاد الأوروبي أي وضع أمني أفضل اليوم في لبنان أم في سوريا؟ وإذا كان الجواب في سوريا، فليسهلوا عملية العودة للنازحين من كل لبنان إلى بلدهم، ونكون بذلك خففنا عبئا عن هذا الوطن وتمكنا من العيش نحن بسلام وهم بسلام".

وجال حجار وفريق عمل الوزارة، لليوم الثالث على التوالي، في محافظة بعلبك - الهرمل، وتحديداً في دير الأحمر والمناطق المحيطة فيها.



وكانت محطته الأولى، زيارة لراعي أبرشية بعلبك للموارنة المطران حنا رحمة، بحضور فاعليات المنطقة.



وخلال اللقاء، إستمع حجار إلى حاجات المنطقة، وأتفق مع المجتمعين على "العمل سوياً لتفعيل دور مراكز الخدمات الإنمائية في المنطقة".



بعدها، زار حجار مركز اتحاد البلديات، حيث اجتمع بموظفي الوزارة في دير الأحمر، ثم أعضاء اتحاد البلديات. وتابع جولته في المنطقة وزار مركز كاريتاس للتصنيع الزراعي ومركزي منظمة فرسان مالطا الصحي والزراعي في كل من برقا وبتدعي.



ثم جال على مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في كل من شليفا، العلاق وشمسطار، حيث استمع من الموظفين الى حاجاتهم وحاجات المنطقة وكيفيّة تفعيل دورهم لخدمة أبنائها بشكلٍ أفضل.

