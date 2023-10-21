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لبنان

القصف الاسرائيلي يتجدد جنوبا.. وجيش العدو يتخوف من حدث أمني عند الحدود مع لبنان

Lebanon 24
21-10-2023 | 07:46
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تجدد القصف الاسرائيلي على مناطق حدودية جنوبية في الساعات الاولى ما بعد ظهر اليوم السبت. وقصف العدو الاسرائيلي اطراف بلدة بليدا قضاء مرجعيون، وخراج كفرشوبا والخريبة في خراج بلدة الماري و حلتا ووادي خنسا. 
 
كما ألقى العدو قذيفة ضوئية على منطقة "تل النحاس" بين كفركلا وبرج الملوك ما أدى إلى اشتعال حريق. وعمل فرق الدفاع المدني من مركز القليعةعلى اخماد الحريق الذي سببته القذيفة على اطراف بلدة برج الملوك، وتسببت باحتراق عدد من اشجار الزيتون المثمر.
 
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وأدى القصف الاسرائيلي على بلدة حولا الى اصابة سيارة رابيد واشتعالها بالكامل، وسط معلومات عن سقوط شهيد. 
 
 
كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف مزرعتي حلتا والخريبة خراج بلدة كفرشوبا وتسبب بحرائق طاولت بساتين الزيتون ويتزامن ذلك مع تحليق للطيران المروحي نوع ام كا في سماء المنطقة.
 
 
 
الى ذلك استهدف المقاومون موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة. وكذلك استهدف المقاومون موقع العباد الواقع قرب حولا وابراج مراقبة  اسرائيلية مقابل ميس الجبل. 
 
وأفادت معلومات لـ"لبنان 24" عن استهداف موقع حانيتا المعادي عند اطراف علما الشعب والعدو يرد بقصف مدفعي. 
 
وبين مقطع فيديو موقع العباد العسكري الاسرائيلي عند حدود بلدة حولا.
 
 
ونقل المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عدة قذائف من لبنان تجاه مواقع الجيش "الإسرائيلي" في "هار دوف".
 
وأوردت جيروزاليم بوست أنّ "حزب الله يطلق صواريخ باتجاه جبل دوف والجيش الإسرائيلي يرد على مصادرها". كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية ما مفاده أنّ "هناك خشية من حدث أمني عند الحدود مع لبنان". 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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