القصف الاسرائيلي يتجدد جنوبا.. وجيش العدو يتخوف من حدث أمني عند الحدود مع لبنان

تجدد القصف الاسرائيلي على مناطق حدودية جنوبية في الساعات الاولى ما بعد ظهر اليوم السبت. وقصف العدو الاسرائيلي اطراف بلدة بليدا قضاء مرجعيون، وخراج كفرشوبا والخريبة في خراج بلدة الماري و حلتا ووادي خنسا.

كما ألقى العدو قذيفة ضوئية على منطقة "تل النحاس" بين كفركلا وبرج الملوك ما أدى إلى اشتعال حريق. وعمل فرق الدفاع المدني من مركز القليعةعلى اخماد الحريق الذي سببته القذيفة على اطراف بلدة برج الملوك، وتسببت باحتراق عدد من اشجار الزيتون المثمر.

موقع رويسات العلم تحت ضربات صاروخية من المقاو مة ، والقصف المدفعي المعا دي يطال أطراف كفرشوبا pic.twitter.com/iFtuxj9XxR — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 21, 2023 Advertisement

وأدى القصف الاسرائيلي على بلدة حولا الى اصابة سيارة رابيد واشتعالها بالكامل، وسط معلومات عن سقوط شهيد.

العدو يستهدف سيارة من نوع رابيد في بلدة حولا pic.twitter.com/46wRvdBktB — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 21, 2023

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف مزرعتي حلتا والخريبة خراج بلدة كفرشوبا وتسبب بحرائق طاولت بساتين الزيتون ويتزامن ذلك مع تحليق للطيران المروحي نوع ام كا في سماء المنطقة.

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف مزرعتي حلتا والخريبة خراج بلدة كفرشوبا pic.twitter.com/MjtvgK805R — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 21, 2023

الى ذلك استهدف المقاومون موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة. وكذلك استهدف المقاومون موقع العباد الواقع قرب حولا وابراج مراقبة اسرائيلية مقابل ميس الجبل.

وأفادت معلومات لـ"لبنان 24" عن استهداف موقع حانيتا المعادي عند اطراف علما الشعب والعدو يرد بقصف مدفعي.

وبين مقطع فيديو موقع العباد العسكري الاسرائيلي عند حدود بلدة حولا.

استهداف موقع العباد العسكري الاسرائيلي عند حدود بلدة حولا pic.twitter.com/3q316MYKfd — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 21, 2023

ونقل المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عدة قذائف من لبنان تجاه مواقع الجيش "الإسرائيلي" في "هار دوف".

وأوردت جيروزاليم بوست أنّ "حزب الله يطلق صواريخ باتجاه جبل دوف والجيش الإسرائيلي يرد على مصادرها". كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية ما مفاده أنّ "هناك خشية من حدث أمني عند الحدود مع لبنان".