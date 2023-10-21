حمادة: إن فُرضت الحرب علينا فنحنُ أهل المواجهة

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أن "إسرائيل سقطت وكيانها لم يعُد له قدرةٌ لا على تنفيذ مشاريع الغرب ولا على حماية نفسه، وهو مرتبك ليأتي الأصيل الأميركي ويُدير الجبهة والمعركة".

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وقال خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة عدشيت: "الأمة نهضت وتحركت وعبّرت وأثبتت أنها لا تزال على عهدها وأنها أمة تحمل الخير ورأينا الجحافل التي تتحرك وأثّرت في المواجهة ليكون الغرب وأنظمته أمام مشهد آخر في الحسابات وبالتالي العالم الآن على اصطفاف بين فريقين ويقف اصبع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليُعلن الحسم والنهاية في مسارٍ تكون فيه فلسطين والأمة حرّةً".



وأضاف : "لا حاملات الطائرات ولا الصواريخ تُرهب المقاومة والمقاومين وهذا ثابت في كلّ الميادين وإن فُرضت الحرب علينا فنحنُ أهل المواجهة التي نحققّ فيها الإنتصارات".



وتابع : "نحن نعمل ضمن قواعد إشتباك وضمن دراسة ميدانية حقيقية للتغيّر العالمي على مستوى هذه المواجهة ولذلك لن نكون أحرَص من المقاومة ومن قادتها على تحديد التوقيت".



وأكد أن "المقاومة على جهوزيتها وعلى عهدها وهي تغيّر في الميدان وحتى هذا الصمت تحوّل إلى سلاحٍ استراتيجيّ استطعنا من خلاله أن نغيّر معادلات داخل بنية جيش العدوّ الإسرائيلي".