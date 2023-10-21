بوحبيب: حجتنا ستكون أقوى مع حزب الله للقبول بوقف إطلاق النار

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أكّد وزير الخارجية اللبنانيّ عبدالله بوحبيب مواصلة الاتصالات بأطراف لبنانية حتى لا تتطور الاشتباكات مع إسرائيل لما هو أخطر.وأعرب، في حديث عبر قناة "الجزيرة"، عن خشية المسؤولين اللبنانيين ومعظم اللبنانيين من توسّع الحرب.وقال: "حجتنا ستكون أقوى مع حزب الله وغيره من المنظمات للقبول بوقف إطلاق النار."وأشار إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين دائما ما يهددون بتدمير لبنان وهذا يوتر الوضع أكثر.