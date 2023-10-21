Advertisement

لبنان

"هم على طريق الزوال".. نعيم قاسم يحذّر "إسرائيل" من الدخول البري إلى غزة

Lebanon 24
21-10-2023 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1120960-638335051369096042.png
Doc-P-1120960-638335051369096042.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "الأعداء جبناء وخائفون من قدرات المقاومة لذا هم على طريق الزوال ويرتكبون الجرائم بحقّ المدنيين وهذا الأمر لن يمرّ دون عقاب"، مشيرا الى أن "معركة طوفان الأقصى حققت إنجازاً موصوفاً سيبقى في نعش الكيان الإسرائيلي حتى سقوطه".
Advertisement
 
 
وقال  في حفل تأبين الشهيد علي عدنان شقير في حسينية الإمام علي (ع) - الخندق الغميق، إن "الغرب يدعم كيان الاحتلال في جرائمه ومجازره لذلك هم شركاء في هذا الإجرام وكلّ عملٍ مُدان من قبل هذا الكيان"، مشيرا الى أن الغرب يمنع أيّ قرارٍ يُدين جرائم الاحتلال وهو يتحمّل كامل المسؤولية، والمواقف حول حل الدولتين هو مجرّد ذر للرماد في العيون".
 
 
وأضاف: "علينا مواجهة هذا الصلف وعلى الولايات المتحدة أن تعلم أنّها ستتحمل نتائج كل ما يحصل، وطوفان الأقصى فضح الغرب، ونحن اليوم في قلب المعركة ونحقق إنجازات وهناك 3 فرق إسرائيلية موجودة في مقابل حزب الله، فيما هناك 5 فرق مقابل غزة، وكلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي تدخلنا أكثر فسنفعل ذلك".
 
وتابع: "ما نقوم به في الجنوب الآن هو مرحلة تتلاءم مع المواجهة، وإذا تطلّب الأمر أكثر من ذلك فسنفعل، والعدو في حيرةٍ من أمره، وإذا تدخّل أكثر فالأمور ستتوسع، ونقول لمن يتّصل بنا بأن عليه وقف العدوان أولاً حتى لا يتوسّع الصراع"، مضيفاً: "نحن لسنا مُجبرين على توضيح خطّتنا وعلى العدو الاكتفاء بالهزيمة التي مُني بها وإلا ستكون له هزيمة أكبر ولا أمل له بالنصر"، مؤكداً أن "المفاجآت الموجودة في غزة ستجعل الدخول البري الاسرائيلي مقبرة للصهاينة".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2023-10-21
12:26 | 2023-10-21
12:11 | 2023-10-21
12:10 | 2023-10-21
11:49 | 2023-10-21
11:32 | 2023-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24