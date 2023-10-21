"هم على طريق الزوال".. نعيم قاسم يحذّر "إسرائيل" من الدخول البري إلى غزة

رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "الأعداء جبناء وخائفون من قدرات المقاومة لذا هم على طريق الزوال ويرتكبون الجرائم بحقّ المدنيين وهذا الأمر لن يمرّ دون عقاب"، مشيرا الى أن "معركة طوفان الأقصى حققت إنجازاً موصوفاً سيبقى في نعش الكيان الإسرائيلي حتى سقوطه".

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وقال في حفل تأبين الشهيد علي عدنان شقير في حسينية الإمام علي (ع) - الخندق الغميق، إن "الغرب يدعم كيان الاحتلال في جرائمه ومجازره لذلك هم شركاء في هذا الإجرام وكلّ عملٍ مُدان من قبل هذا الكيان"، مشيرا الى أن الغرب يمنع أيّ قرارٍ يُدين جرائم الاحتلال وهو يتحمّل كامل المسؤولية، والمواقف حول حل الدولتين هو مجرّد ذر للرماد في العيون".

وأضاف: "علينا مواجهة هذا الصلف وعلى الولايات المتحدة أن تعلم أنّها ستتحمل نتائج كل ما يحصل، وطوفان الأقصى فضح الغرب، ونحن اليوم في قلب المعركة ونحقق إنجازات وهناك 3 فرق إسرائيلية موجودة في مقابل حزب الله، فيما هناك 5 فرق مقابل غزة، وكلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي تدخلنا أكثر فسنفعل ذلك".

وتابع: "ما نقوم به في الجنوب الآن هو مرحلة تتلاءم مع المواجهة، وإذا تطلّب الأمر أكثر من ذلك فسنفعل، والعدو في حيرةٍ من أمره، وإذا تدخّل أكثر فالأمور ستتوسع، ونقول لمن يتّصل بنا بأن عليه وقف العدوان أولاً حتى لا يتوسّع الصراع"، مضيفاً: "نحن لسنا مُجبرين على توضيح خطّتنا وعلى العدو الاكتفاء بالهزيمة التي مُني بها وإلا ستكون له هزيمة أكبر ولا أمل له بالنصر"، مؤكداً أن "المفاجآت الموجودة في غزة ستجعل الدخول البري الاسرائيلي مقبرة للصهاينة".