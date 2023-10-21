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لبنان

الحزب ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
21-10-2023 | 10:22
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صدر عن المقاومة الإسلامية بيان جاء فيه:

"بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد الزين "حيدر علي" من بلدة شحور جنوب لبنان، والّذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
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