الحزب ينعى شهيداً جديداً

صدر عن المقاومة الإسلامية بيان جاء فيه:



"بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد الزين "حيدر علي" من بلدة شحور جنوب لبنان، والّذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

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