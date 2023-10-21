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لبنان

اعتباراً من يوم غد.. تدابير سير في بعبدا

Lebanon 24
21-10-2023 | 08:45
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة تأهيل طريق حمانا- قرنايل- مفرق بزبدين، بأعمال تعبيد الطريق الممتد من مفرق صليما- بزبدين باتجاه مفرق رأس المتن، وصولاً إلى بعد مفرق رأس المتن 100م باتجاه بلدة حمانا، وذلك اعتباراً من الساعة6،00 صباحاً لغاية الساعة 19،00 من تواريخ 22، 23، و24-10-2023.
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ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".  
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